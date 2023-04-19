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В Кремле оценили важность трехсторонних договоренностей по Карабаху

В Кремле оценили важность трехсторонних договоренностей по Карабаху
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кремле отметили важность трехсторонних заявлений по Карабаху. Там сообщили, что положительно воспримут все шаги, которые помогут снизить напряженность.

Выполнение договоренностей по Карабаху, достигнутых несколько лет назад Москвой, Баку и Ереваном, необходимо для урегулирования ситуации. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы российского государства.

По словам Дмитрия Пескова, эти договоренности – единственный и безальтернативный на сегодня вариант для нормализации.

Он также обратил внимание на то, что Москва положительно воспримет любые шаги, способные в конечном счете привести к снижению напряженности.

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