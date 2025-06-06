В Кремле оценили сегодняшний уровень контактов с США

РФ и США продолжают регулярные контакты, сообщили в Кремле. Там отметили, что это помогает сторонам лучше понимать друг друга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о сегодняшних контактах РФ и Соединенных Штатов.

Он указал на то, что у Москвы есть рабочие контакты с администрацией президента США Дональда Трампа.

"При необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы"

– представитель Кремля

Он добавил, что все это помогает сторонам лучше понимать позиции друг друга.

"Это (контакты – прим. ред) то, что происходит сейчас постоянно. Это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед"

– Дмитрий Песков

Ранее сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что новый раунд российско-американских консультаций пройдет в скором времени.

"Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но, раунд надеюсь, состоится очень скоро"

– заместитель министра

Он также поведал, что на очередных консультациях российская сторона будет добиваться от американских коллег более внятного ответа на свои предложения по возобновлению авиасообщения между двумя странами.