В Краснодарском крае раскрыли занимавшуюся незаконной миграцией группу лиц

На Кубани пресекли деятельность преступников, занимавшихся незаконной миграцией. По данному факту возбудили уголовное дело
Сотрудники полиции раскрыли преступную группу, занимавшуюся незаконной миграцией в Краснодарском крае. Об этом информирует региональное управление МВД России.
Было установлено, что группа подавала в уполномоченный орган МВД заведомо ложную информацию о въезжающих в страну иностранцах.
"На основании этих данных иностранцам выдавались документы, разрешающие въезд в Российскую Федерацию"
– краевое МВД
Преступной деятельностью занимались 31-летняя местная жительница и 30-летний египтянин. Они помогли 19 гражданам Сирии и других стран незаконно приехать в РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело.