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В Краснодарском крае раскрыли занимавшуюся незаконной миграцией группу лиц

В Краснодарском крае раскрыли занимавшуюся незаконной миграцией группу лиц
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Кубани пресекли деятельность преступников, занимавшихся незаконной миграцией. По данному факту возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции раскрыли преступную группу, занимавшуюся незаконной миграцией в Краснодарском крае. Об этом информирует региональное управление МВД России.

Было установлено, что группа подавала в уполномоченный орган МВД заведомо ложную информацию о въезжающих в страну иностранцах.

"На основании этих данных иностранцам выдавались документы, разрешающие въезд в Российскую Федерацию"

– краевое МВД

Преступной деятельностью занимались 31-летняя местная жительница и 30-летний египтянин. Они помогли 19 гражданам Сирии и других стран незаконно приехать в РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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