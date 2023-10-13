В Сочи раскрыли убийство почти 20-летней давности

Полиция Сочи задержала четырех человек, которые, возможно, совершили убийства – почти два десятка лет назад. Сейчас все они взяты под арест.
Справедливость после двух убийств, совершенных еще в первой половине 2000-х, может быть восстановлена в Сочи: задержаны подозреваемые в совершении этих преступлений, – рассказали в кубанском управлении СКР.
В ведомстве пояснили, что задержанным от 52 до 66 лет. По данным следствия, они убили двух женщин. Одна проживала в Сочи, на момент убийства ей был 61 год. Вторая жертва, женщина 44 лет, была из Подмосковья. Убийства были совершены в 2001 и 2005 годах.
В рамках дела проведены обыски. В общей сложности проверки были устроены по пяти адресам. В результате силовики нашли доказательства виновности задержанных. Среди них были и документы.
Задержанные взяты под арест. Выясняется, не было ли у мужчин соучастников.