Убийство 14-летней "гражданской жены" в Грузии: обвинены мать и дядя

Опубликовано: 20:51, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расследование громкого убийства, жертвой которого стала 14-летняя девочка, продолжается в Грузии. Теперь обвинения предъявлены ее матери и дяде, которые фактически принудили ее к незаконному браку.

Дело об убийстве жителем Грузии 14-летней девушки, с которой он состоял в гражданском "браке", обрастает новыми подробностями. Обвинения предъявлены родственникам жертвы – ее матери и дяде, рассказали в прокуратуре.

Выяснилось, что этим летом ребенка похитили в целях брака. Преступник запер подростка в село Ламбало (Кахети). Однако девушка сбежала и позвонила матери, попросив о помощи. В результате звонка о ЧП узнал и ее дядя.

Однако оба взрослых решили, что у девочки нет выбора. Они не заявили о преступлении в полицию и принудили дочку и племянницу жить с тем, кто украл ее.

Родственники обвиняются в недонесении и принуждении к браку. Мужчина задержан, ходатайство о задержании женщины было отклонено. Впрочем, надзорный орган намерен требовать ареста в качестве меры пресечения для обоих .

Напомним, что сам 27-летний убийца задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Что случилось?

Как сообщали СМИ, 14-летняя несовершеннолетняя была украдена. В незарегистрированном браке она находилась в течение порядка двух месяцев. За это время она несколько раз пыталась выбраться на свободу. После очередной – безуспешной – попытки мужчина избил ее и затем застрелил.