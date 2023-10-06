Житель Грузии убил свою 14-летнюю гражданскую жену

Опубликовано: 22:38, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трагедия произошла в грузинском регионе Кахети. По данным СМИ, местный житель лишил жизни девочку 14 лет, с которой состоял в гражданском браке.

Убийство несовершеннолетней девушки было совершено в регионе Кахети, уже есть подозреваемый. О трагедии сообщают грузинские СМИ.

Предварительно известно, что погибшему подростку было 14 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка уже вступила в гражданский брак. Именно ее гражданский муж и подозревается в убийстве. Предположительно, он застрелил несовершеннолетнюю.

Отмечается, что убийство было совершено при подготовке свадьбы одного из родственников подозреваемого.

Открыто уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье об умышленном лишении жизни члена семьи, которое было совершено при отягчающих обстоятельствах.