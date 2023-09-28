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Братоубийство из-за лени произошло на Ставрополье

Братоубийство из-за лени произошло на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мужчине, убившему собственного брата, вынесен приговор в Ставропольском крае. Преступление произошло на бытовой почве.

Житель Благодарненского округа приговорен к серьезному сроку за убийство брата. Об этом рассказали в прокуратуре и СК Ставрополья.

Трагедия случилась в начале февраля в одном из сел края. Один брат попросил другого помочь ему по хозяйству, но тот отказался.

Мужчина рассердился и в гневе нанес брату удар по голове рукояткой вил. При этом он нанес тяжелую травму.

Пострадавший был госпитализирован, но врачи уже не смогли помочь ему. В итоге через некоторое время раненый умер.

43-летний подсудимый был признан виновным. Судья вынес ему приговор – 5 лет строгого режима.

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