Мужчина нанял киллера для убийства родственника в КБР

Опубликовано: 20:11, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заказное убийство смогли предотвратить ставропольские полицейские. Заказчик, пытавшийся чужими руками избавиться от близкого родственника, задержан.

Убийство родственника затеял житель Кабардино-Балкарии, однако, благодаря бдительности полицейских, трагедии удалось избежать. О произошедшем рассказали в Следкоме РФ.

Как пишет ТАСС, уголовное дело против Арсена Шиготова расследуется по факту приготовления к убийству жителя КБР.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму, выразившееся в приискании соучастников преступления, подстрекательстве другого лица к совершению преступления путем уговора, подкупа)"

– СКР

Что произошло?

Полицейские и представители ставропольского управления ФСБ узнали, что обвиняемый активно ищет человека, который за деньги был бы готов совершить убийство. К такому незаконному и аморальному поступку его подвигли накопившиеся противоречия в общении с родственниками. За совершение убийства Шиготов был готов заплатить 1,8 млн рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как был задержан заказчик?

Правоохранители подослали к обвиняемому подставного исполнителя, все действия которого контролировались оперативниками. Заказчик попался на приманку. Он предоставил "киллеру" необходимые сведения о жертве, выделил ему 300 тыс рублей на оружие и прочее снаряжение, а 100 тыс рублей выдал как аванс.

"После инсценировки убийства заказчику было предъявлено фото. Удостоверившись в исполнении заказа, Шиготов передал лицу, выступавшему в роли киллера, 1,4 млн рублей, после чего незамедлительно был задержан"

– Следком

В качестве меры пресечения для преступного брата выбрано заключение под стражу.