В Котайкской области Армении произошло землетрясение

В центральной части Армении зафиксировано землетрясение. Информации о пострадавших не поступало.

Котайкская область Армении сегодня испытала незначительные подземные толчки магнитудой 1,4, информирует Спасательная служба республиканского МВД. 

Эпицентр подземной активности зафиксирован в 6 километрах от села Гарни. Глубина сейсмической активности составила 10 км. Зафиксированы толчки в селах Гарни, Гохт и Гегард. 

Информации о материальном ущербе и пострадавших не поступало. 

Отметим, что в ночь на 15 ноября в турецкой провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1.

