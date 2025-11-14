В Котайкской области Армении произошло землетрясение

В центральной части Армении зафиксировано землетрясение. Информации о пострадавших не поступало.
Котайкская область Армении сегодня испытала незначительные подземные толчки магнитудой 1,4, информирует Спасательная служба республиканского МВД.
Эпицентр подземной активности зафиксирован в 6 километрах от села Гарни. Глубина сейсмической активности составила 10 км. Зафиксированы толчки в селах Гарни, Гохт и Гегард.
Информации о материальном ущербе и пострадавших не поступало.
Отметим, что в ночь на 15 ноября в турецкой провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1.