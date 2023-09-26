В Кисловодске дважды за день "заминировали" все суды

В Кисловодске провели вторую за день проверку всех судов города на предмет минирования. Обе информации оказались ложными.
Во вторник, 26 сентября, в Кисловодске поступили анонимные угрозы о "минировании" всех городских судов. Об этом сообщает администрация города.
О первой угрозе стало известно примерно в 09:00, а о второй – ближе к обеду.
"Сегодня утром около 09:00 в Кисловодске поступила информация о том, что все здания судов заминированы. В ходе проверки взрывчатых устройств не обнаружено. Около часа назад вновь поступила информация и минировании судов Кисловодска"
– пресс-служба
После этого сотрудники правоохранительных органов провели еще одну проверку, угроза не подтвердилась.