В Кисловодске дважды за день "заминировали" все суды

Опубликовано: 17:43, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кисловодске провели вторую за день проверку всех судов города на предмет минирования. Обе информации оказались ложными.

Во вторник, 26 сентября, в Кисловодске поступили анонимные угрозы о "минировании" всех городских судов. Об этом сообщает администрация города.

О первой угрозе стало известно примерно в 09:00, а о второй – ближе к обеду.

"Сегодня утром около 09:00 в Кисловодске поступила информация о том, что все здания судов заминированы. В ходе проверки взрывчатых устройств не обнаружено. Около часа назад вновь поступила информация и минировании судов Кисловодска"

– пресс-служба

После этого сотрудники правоохранительных органов провели еще одну проверку, угроза не подтвердилась.