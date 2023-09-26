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В Кисловодске дважды за день "заминировали" все суды

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кисловодске провели вторую за день проверку всех судов города на предмет минирования. Обе информации оказались ложными.

Во вторник, 26 сентября, в Кисловодске поступили анонимные угрозы о "минировании" всех городских судов. Об этом сообщает администрация города.

О первой угрозе стало известно примерно в 09:00, а о второй – ближе к обеду.

"Сегодня утром около 09:00 в Кисловодске поступила информация о том, что все здания судов заминированы. В ходе проверки взрывчатых устройств не обнаружено. Около часа назад вновь поступила информация и минировании судов Кисловодска"

– пресс-служба

После этого сотрудники правоохранительных органов провели еще одну проверку, угроза не подтвердилась.

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