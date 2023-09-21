Житель Ставрополья остался на свободе после шутки о теракте

Житель Ставрополья получил условный срок за фейк о якобы готовящемся теракте. О приговоре рассказали в региональном УФСБ.
Фигурант дела проживает в Кочубеевском. Летом, а точнее в июле, он совершил поездку в Невинномысск.
В городе мужчина заскучал и, чтобы развеять скуку, решил напугать местного жителя сообщением о "теракте". По версии шутника, взрыв должен был прогреметь на автовокзале.
Объект проверили полицейские и никакого взрывного устройства не нашли.
Суд чувство юмора мужчины не оценил и приговорил шутника к двум годам условно.
Чем карается шутка о теракте?
Заведомо ложное сообщение о теракте карается по ст. 207 УК РФ.
В зависимости от тяжести преступления и различных обстоятельств наказание разнится от штрафа (до 2 млн рублей) и принудительных работ до ограничения и лишения свободы (до 10 лет).