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Житель Ставрополья остался на свободе после шутки о теракте

Житель Ставрополья остался на свободе после шутки о теракте
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Приговор по делу о ложном теракте вынесен на Ставрополье. Фигурант дела совершил преступление от скуки, рассказали в ФСБ.

Житель Ставрополья получил условный срок за фейк о якобы готовящемся теракте. О приговоре рассказали в региональном УФСБ.

Фигурант дела проживает в Кочубеевском. Летом, а точнее в июле, он совершил поездку в Невинномысск.

В городе мужчина заскучал и, чтобы развеять скуку, решил напугать местного жителя сообщением о "теракте". По версии шутника, взрыв должен был прогреметь на автовокзале.

Объект проверили полицейские и никакого взрывного устройства не нашли.

Суд чувство юмора мужчины не оценил и приговорил шутника к двум годам условно.

Чем карается шутка о теракте?

Заведомо ложное сообщение о теракте карается по ст. 207 УК РФ.

В зависимости от тяжести преступления и различных обстоятельств наказание разнится от штрафа (до 2 млн рублей) и принудительных работ до ограничения и лишения свободы (до 10 лет).

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