Неизвестный "заминировал" турецкий самолет над Румынией

Опубликовано: 23:39, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП произошло сегодня в небе над Румынией с самолетом авиакомпании Pegasus Airlines. Воздушное судно совершило экстренную посадку в столице страны.

Лайнер Pegasus Airlines, на борту которого было почти 200 человек, был вынужден сесть в аэропорту Бухареста. Детали инцидента рассказали в Румынской службе информации, отвечающей за госбезопасность в стране.

Airbus A321 направлялся из Стамбула в немецкий Дюссельдорф, когда из Турции поступил сигнал о том, что на его борту находится бомба, и она вот-вот взорвется.

"В результате переговоров диспетчера с пилотом было принято решение совершить посадку в бухарестском аэропорту Отопень"

– РСИ

Посадка прошла успешно. Пассажиров эвакуировали из самолета. После проверки их отвели в безопасное место. Румынские силовики проверили лайнер, бомбы там не было.