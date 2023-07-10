Попавшая в самолет птица не дала другому самолету вылететь из Еревана в Милан

Птица, столкнувшаяся с самолетом FlyOne, задержала другой рейс авиакомпании. Из-за инцидента не смогли вовремя вылететь пассажиры рейса Ереван-Милан.
Самолет армянской авиакомпании FlyOne, летевший из Кишинева в Ереван, столкнулся с птицей. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.
Инцидент случился в минувшую субботу, 8 июля.
В ходе проведенного технического осмотра воздушного судна были зафиксированы повреждения, которые не позволяют ему продолжить полета.
В результате этого был задержан рейс Ереван-Милан.