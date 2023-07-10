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Попавшая в самолет птица не дала другому самолету вылететь из Еревана в Милан

Попавшая в самолет птица не дала другому самолету вылететь из Еревана в Милан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Птица, столкнувшаяся с самолетом FlyOne, задержала другой рейс авиакомпании. Из-за инцидента не смогли вовремя вылететь пассажиры рейса Ереван-Милан.

Самолет армянской авиакомпании FlyOne, летевший из Кишинева в Ереван, столкнулся с птицей. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

Инцидент случился в минувшую субботу, 8 июля.

В ходе проведенного технического осмотра воздушного судна были зафиксированы повреждения, которые не позволяют ему продолжить полета.

В результате этого был задержан рейс Ереван-Милан.

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