Попавшая в самолет птица не дала другому самолету вылететь из Еревана в Милан

Опубликовано: 9:58, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Птица, столкнувшаяся с самолетом FlyOne, задержала другой рейс авиакомпании. Из-за инцидента не смогли вовремя вылететь пассажиры рейса Ереван-Милан.

Самолет армянской авиакомпании FlyOne, летевший из Кишинева в Ереван, столкнулся с птицей. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

Инцидент случился в минувшую субботу, 8 июля.

В ходе проведенного технического осмотра воздушного судна были зафиксированы повреждения, которые не позволяют ему продолжить полета.

В результате этого был задержан рейс Ереван-Милан.