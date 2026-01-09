В Кирове возобновят авиарейсы в Махачкалу

Самолеты из Приволжья нынешним летом снова будут летать на Кавказ – власти Кировской области планируют возобновить авиасообщение между Кировом и Махачкалой в июне, сообщили в правительстве региона.

Власти Кировской области Приволжского федерального округа РФ приняли решение возобновить регулярное авиасообщение между Махачкалой и Кировом с начала июня этого года, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

"С 8 июня из кировского аэропорта Победилово можно будет улететь в Махачкалу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и субботам, на самолете Embraer 190. Это результат системной работы по укреплению и развитию транспортной доступности Кировской области"

- министр транспорта региона Алексей Петряков

Министр добавил: возобновление полетов – результат реализации поручения губернатора области Александра Соколова, передает портал "Это Кавказ".

Авиабилеты на возобновленный авиарейс уже поступили в продажу, также из аэропорта Победилово летают самолеты в Минеральные Воды на Ставрополье – пока это единственное направление, связывающее Кировскую область и Северный Кавказ.