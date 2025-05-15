В Казахстане появится Алматинский горный кластер

В Казахстане планируется создать Алматинский горный кластер, который должен стать крупнейшим горнолыжным курортом в Центральной Азии.
Власти Казахстана намерены реализовать проект Алматинского горного кластера, который будет включать три туристические зоны и около 700 км горнолыжных трасс, сообщают СМИ.
Отмечается, что в реализации проекта будут задействованы государственные средства, а также частные инвестиции.
"По оценкам экспертов, 1 доллар, вложенный в горную инфраструктуру, привлекает 2 доллара частных инвестиций в курортную инфраструктуру"
– премьер-министр Олжас Бектенов
Согласно оценкам экспертов, курорт к 2029 году должен стать крупнейшим туристическом объектом в Центральной Азии.