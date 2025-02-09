В небе Казахстана будут летать пять лоукостеров

В скором времени на рынке Казахстана заработают пять зарубежных бюджетных авиакомпаний, в том числе – авиаперевозчики из Южной Кореи, Таиланда и Индии: все они начнут летать до конца 2025 года.

Авиарынок Казахстана в скором времени пополнится пятью зарубежными бюджетными авиакомпаниями, сообщила председатель Комитета гражданской авиации (КГА) страны Салтанат Томпиева.

"На сегодняшний день у нас корейские авиаперевозчики уже зашли на рынок. Летом начнет летать из Дели в Алматы SpiceJet. Что касается Thai AirAsia X, мы их ожидаем к концу года. Это будут рейсы из Бангкока и Пхукета в Алматы"

- Салтанат Томпиева

Для путешественников из Казахстана это станет приятной новостью хотя бы потому, что согласно общемировой практике, цены на билеты у лоукостеров всегда значительно ниже, чем у обычных авиаперевозчиков, передает Sputnik Казахстан.

Еще один плюс для туристов – Новые компании внесут свою лепту в расписание авиаперелетов: до конца 2025 года у туристов появится возможность освоить 32 новых авианаправления, добавили в Минтрансе страны.