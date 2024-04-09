В Кавминводах организуется новая туристическая зона 

Новая туристическая ОЭЗ будет организована в КМВ. Это позволит создать 19 тыс. рабочих мест.

Особая экономическая зона, направленная на развитие региона и привлечение инвестиций будет создана в Кавказских минеральных водах. Реализация проекта будет способствовать развитию туризма, улучшению инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

«На территории региона разработан пул крупных прорывных инвестиционных проектов Ставрополья. К числу важных относится проект по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Кавказских Минеральных Вод, который поможет нарастить мощности курортов. На основе этого проекта инвесторы смогут реализовывать новые подпроекты в сфере гостеприимства. Например, построить гостиницы и санатории, а также необходимую туристическую инфраструктуру. Создание новой экономической зоны для туризма позволит создать 19 тысяч рабочих мест на Кавминводах»

– зампред правительства Ставропольского края — министр финансов Ставрополья Ларина Калинченко.

По ее словам, цель проекта заключается в том, чтобы превратить Кавказские Минеральные Воды в одно из ведущих туристических направлений не только внутри страны, но и за ее пределами. Создание экономической зоны позволит привлечь инвестиции, развивать отрасль туризма, повысить уровень сервиса и создать благоприятные условия для бизнеса.

«План развития включает в себя строительство современных гостиничных комплексов, сап-центров, ресторанов, магазинов и развлекательных объектов. Также предусмотрено развитие инфраструктуры, строительство дорог, аэропорта и других объектов, необходимых для комфортного пребывания туристов»

– Ларина Калинченко.

Прогнозируемые результаты проекта впечатляют - к 2030 году планируется создать 19 тысяч новых рабочих мест. Это значительно сократит уровень безработицы в регионе и стимулирует экономическое развитие. Кроме того, увеличится приток туристов, что положительно скажется на доходах местного населения и бюджете региона.