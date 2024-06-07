В Карачаево-Черкесии запустят новые фруктохранилища

Новые фруктохранилища общей мощностью 80 тыс планируют запустить в Карачаево-Черкесии. Об этом заявил премьер-министр республики Мурат Аргунов.

В Карачаево-Черкесии запланировано строительство фруктохранилищ общей мощностью 80 тыс тонн. Этот проект обещает стать значимым событием для региона, так как поможет развитию фруктоводства и улучшению сельскохозяйственного сектора.

«Наряду с увеличением площади интенсивных садов необходимо строить фруктохранилища. На сегодня у нас в регионе реализуются три крупных проекта, два из них вошли модель экономического развития республики. Планируем к 2030 году ввести мощности до 80 тысяч тонн»

– премьер-министр республики Мурат Аргунов.

Одним из ключевых моментов является значительное увеличение сроков хранения свежих фруктов и овощей. Благодаря новым хранилищам фермеры и производители смогут сохранить урожай в отличном состоянии на длительное время, что позволит им гибче планировать продажи и расширить географию сбыта.

Технические характеристики будущих фруктохранилищ включают в себя современное оборудование для контроля температуры, влажности и газового состава воздуха внутри помещений. Это позволит создать оптимальные условия для хранения различных видов фруктов и овощей, сохраняя их свежесть и питательные свойства.