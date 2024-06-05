Вестник Кавказа

В России энергетики могут запретить продавать детям с 1 сентября

Сок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня депутаты Государственной думы в первом чтении приняли проект закона, который запретит продавать лицам младше 18 лет энергетические напитки. Запрет может вступить в силу с 1 сентября.

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним лицам энергетических напитков в первом чтении принят Госдумой России сегодня.

Предполагается, что энергетики станут под запретом для детей с 1 сентября. Также планируется ввести запрет на реализацию энергетиков в таре объемом превышающей 0,5 литра.

Отметим, что в нескольких десятках российских регионов уже действуют ограничения на продажу тонизирующих энергетических напитков. Если Госдума примет закон, то запрет станет федеральным.

В начале июня такие напитки попали под запрет в Казахстане, там энергетики могут употреблять только лица старше 21 года.

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