В Казахстане энергетики запретили лицам младше 21 года

Энергетические напитки в Казахстане смогут приобретать лица, достигшие 21 года. В правительстве отметили, что такие напитки опаснее, чем алкоголь, при этом доступны даже детям.

В Казахстане безалкогольные энергетические напитки запрещается продавать лицам, не достигшим 21-летия.

"Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Сейчас даже 10-летний ребенок может спокойно купить энергетик. В этой связи, во исполнение поручения Главы государства принят запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года"

– депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев

Возрастное ограничение вводится в рамках законопроекта, связанного с игорным бизнесом и лотереями. Основными потребителями энергетиков в Казахстане считаются игроманы, они пьют эти напитки, чтобы иметь возможность не делать перерывов на сон в азартных играх.