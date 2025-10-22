В Карачаево-Черкесии появится Дом дружбы

Дом дружбы планируется открыть в КЧР. Он станет местом, где молодежь будут знакомить с традициями и рассказывать о примерах дружбы между людьми разных национальностей.

В столице Карачаево-Черкесии будет открыт Дом дружбы, об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Он уточнил, что с просьбой о создании Дома дружбы обратились старейшины и представители общественных организаций в КЧР.

"Провел рабочую встречу с мэром Черкесска Алексеем Баскаевым. (...) Обратил внимание на видеообращение, которое направили мне на Прямую линию старейшины - представители общественных организаций с просьбой создать Дом дружбы. Поручил мэру организовать его работу"

– Рашид Темрезов

Глава республики пояснил, что в Доме дружбы общественники смогут проводить встречи по обмену опытом, а также делиться с молодым поколением информацией о традициях, рассказывать о примерах дружбы и братства между людьми разных национальностей.

В рамках организации работы Дома дружбы будет создана выставочная экспозиция народов республики, она разместится в одном из ДК Черкесска и будет работать на постоянной основе.