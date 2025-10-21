В израильском Ашкелоне от взрыва гранаты пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в ходе нападения с применением гранаты в Ашкелоне. Полиция расследует обстоятельства инцидента.
Неизвестные бросили гранату в израильском Ашкелоне. В результате нападения пострадали четыре человека, сообщают местные СМИ.
Согласно данным медицинских служб, у пострадавших диагностированы ранения различной степени тяжести.
Израильские правоохранители уже начали расследование по факту произошедшего. Других подробностей инцидента пока не сообщается.
Напомним, что Израиль продолжает процесс мирного урегулирования с ХАМАС. Ранее палестинское движение передало выживших израильских заложников.