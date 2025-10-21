Вестник Кавказа

В израильском Ашкелоне от взрыва гранаты пострадали четыре человека

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четыре человека пострадали в ходе нападения с применением гранаты в Ашкелоне. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Неизвестные бросили гранату в израильском Ашкелоне. В результате нападения пострадали четыре человека, сообщают местные СМИ. 

Согласно данным медицинских служб, у пострадавших диагностированы ранения различной степени тяжести. 

Израильские правоохранители уже начали расследование по факту произошедшего. Других подробностей инцидента пока не сообщается. 

Напомним, что Израиль продолжает процесс мирного урегулирования с ХАМАС. Ранее палестинское движение передало выживших израильских заложников.

