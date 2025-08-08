В Израиле выбрали кандидатов для управления сектором Газа

Израиль не собирается "оставаться в Газе", в будущем контроль за анклавом будет передан арабским силам. По словам Нетаньяху, выбраны несколько кандидатов для будущего управления анклавом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что после окончания военных действий в сектор Газа регионом будет управлять "переходная администрация".

"Газа будет демилитаризована; Израиль будет нести главную ответственность за обеспечение безопасности; на границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих вторжений террористов; в Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем"

– Нетаньяху

Контроль над Газой не является целью израильских властей, для создания "переходной администрации" в анклаве Израиль выбрал несколько кандидатов, Палестинская национальная администрация (ПНА) не входит в число кандидатов сообщил премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что до того, как Израиль не "покончит с ХАМАС", в сектор Газы не войдут никакие другие силы.