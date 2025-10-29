В Израиле пройдет фестиваль культуры Ирана

Даже в разгар ожесточенной конфронтации между Ираном и Израилем находятся люди, которые продвигают культурный диалог между народами двух стран. Одним из них стала Дана Самах, которая организовала в израильском Сдероте фестиваль иранской культуры.

В израильском городе Сдерот в конце ноября пройдет фестиваль иранской культуры "Новруз", который организован по инициативе предпринимателя Даны Самах, передают СМИ еврейского государства.

"В мире, где сталкиваются угрозы и оружие, культура напоминает нам о существовании другого языка — языка эмоций, красоты и человеческих связей"

– Дана Самах

Сообщается, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях. Самах рассчитывает, что зрители в Исламской Республике смогут открыть трансляцию и увидеть интерес и уважение, с которыми израильская публика относится к иранской культуре.

"Важно, чтобы иранская публика также осознавала наш интерес к культуре и создаваемому ею кино. Если хотя бы один иранский зритель включит трансляцию и увидит, как мы говорим с любовью, мы уже сделаем что-то важное"

– Дана Самах

Гостей мероприятия ждет выступление ансамбля народной персидской музыки, а также показ двух фильмов современного иранского кинематографа "Читая Лолиту" и "Агент".