В Израиле пройдет фестиваль культуры Ирана

В израильском городе Сдерот в конце ноября пройдет фестиваль иранской культуры "Новруз", который организован по инициативе предпринимателя Даны Самах, передают СМИ еврейского государства.
"В мире, где сталкиваются угрозы и оружие, культура напоминает нам о существовании другого языка — языка эмоций, красоты и человеческих связей"
– Дана Самах
Сообщается, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях. Самах рассчитывает, что зрители в Исламской Республике смогут открыть трансляцию и увидеть интерес и уважение, с которыми израильская публика относится к иранской культуре.
"Важно, чтобы иранская публика также осознавала наш интерес к культуре и создаваемому ею кино. Если хотя бы один иранский зритель включит трансляцию и увидит, как мы говорим с любовью, мы уже сделаем что-то важное"
– Дана Самах
Гостей мероприятия ждет выступление ансамбля народной персидской музыки, а также показ двух фильмов современного иранского кинематографа "Читая Лолиту" и "Агент".