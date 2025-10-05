В иранском Реште прошла выставка дагестанских художников

Любители живописи в городе Решт, административном центре иранской провинции Гилян, смогли увидеть картины дагестанских живописцев из музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой.

В иранском городе Решт прошла выставка работ дагестанских мастеров живописи разных лет из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой – ее составили копии картин признанных мастеров, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"Картины знакомят иранцев с историческими и современными направлениями дагестанского искусства. В экспозиции представлены полотна работы разных поколений художников - от основоположников дагестанского искусства до авторов, работавших в 1980-х годах"

- пресс-служба правительства Дагестана

Экспозиция копий работ мастеров была выставлена в Генконсульстве РФ в Реште, ее в рамках рабочего визита в ИРИ посетил председатель дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов, передает "Это Кавказ".

Годом ранее эта же выставка прошла в двух других иранских городах - Горгане и Исфахане.

