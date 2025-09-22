В Иране ждут визита Лукашенко

В Иране ожидают визита белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщили в МИД ИРИ. В министерстве отметили, что он может состояться уже в следующем году.

Президент Беларуси Александр Лукашенко может посетить Иран в 2026 году. Об этом сообщил замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

"В следующем году ждем визит на высшем уровне президента Республики Беларусь в Иран"

– Саид Хатибзаде

Замглавы внешнеполитического ведомства также поведал, что ближайшее время планируется организовать визит руководителя МИД Ирана в Минск.

Он подчеркнул, что в настоящее время стороны обсуждают возможность проведения заседания межправкомиссии по экономическим вопросам, межмидовских консультаций.