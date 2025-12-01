В Иране стартовала вторая фаза разработки нефтяного месторождения Азар

Иран наращивает разработку совместного с Ираком нефтяного месторождения Азар – в стране официально дан старт второй фазы проекта, в рамках которого добыча нефти вырастет на 30 тысяч баррелей в сутки.

Иран начал новый этап разработки совместного с Ираком нефтяного месторождения: как заявил подрядчик Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), в стране официально стартовала вторая фаза проекта по разработке нефтяного месторождения Азар, в рамках которого планируется добыча нефти на нем вырастет на 30 тыс баррелей в сутки, сообщил высокопоставленный представитель Иранской национальной нефтяной компании Кейван Ярахмади.

Проект включает в себя бурение 19 новых скважин, а также внедрение новых методов нефтедобычи – таких, как кислотный разрыв пласта. Также предполагается установка насосов и строительство трубопровода для транспортировки сырой нефти, отметил чиновник, сообщает иранское государственное информационное агентство Mehr.

Поданным геологоразведки запасы месторождения оцениваются в 2,5 млрд баррелей нефти, 400 млн из которых считаются извлекаемыми. Вторую фазу его разработки проводит Sarvak Azar Engineering & Development Company, с ней заключен 20-летний контракт на сумму $1,036 млрд.

Напомним, нефтяное месторождение Азар расположено в западной иранской провинции Илам на границе с Ираком и геологически связано с иракским месторождением Бадра.