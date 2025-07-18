В Иране приостановили обогащение урана

Аббас Аракчи: процесс обогащения урана в Иране прекратился из-за существенного ущерба от бомбардировок США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Исламской Республике приостановлено обогащение урана из-за повреждений от ударов США, однако Тегеран не будет отказываться от процесса, это вопрос национального престижа.

"Сейчас оно (обогащение - ред.) приостановлено, потому что, да, разрушения серьезные и тяжелые. Но, очевидно, мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших ученых, а теперь, более того, вопрос национальной гордости. Обогащение очень дорого нам"

– Аббас Аракчи

Отметим, что в Стамбуле 25 июля пройдут переговоры Ирана и стран "евротройки" по иранскому ядерному вопросу.