Вестник Кавказа

В Иране приостановили обогащение урана

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Аббас Аракчи: процесс обогащения урана в Иране прекратился из-за существенного ущерба от бомбардировок США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Исламской Республике приостановлено обогащение урана из-за повреждений от ударов США, однако Тегеран не будет отказываться от процесса, это вопрос национального престижа. 

"Сейчас оно (обогащение - ред.) приостановлено, потому что, да, разрушения серьезные и тяжелые. Но, очевидно, мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших ученых, а теперь, более того, вопрос национальной гордости. Обогащение очень дорого нам"

– Аббас Аракчи

Отметим, что в Стамбуле 25 июля пройдут переговоры Ирана и стран "евротройки" по иранскому ядерному вопросу.

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