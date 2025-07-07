В Иране опровергли запрос на встречу с США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Тегеран запросил встречу с представителями Вашингтона для переговоров. В МИД Ирана отрицают его слова.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран запросил встречу с американскими представителями для переговоров по ядерной сделке.

"От нас не поступало никаких запросов на встречу с американской стороной"

- Эсмаил Багаи

Напомним, что на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил, что Иран сам попросил американскую сторону о встрече. Он также подчеркнул, что будет хорошо, если переговоры будут результативными.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который возглавлял американскую делегацию на переговорах с Ираном, заявил, что следующий раунд может состоится уже на следующей неделе.