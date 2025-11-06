В Иране опровергли обращение к США с просьбой снять санкции

Спикер Совбеза Ирана сообщил, что Тегеран не обращался к Вашингтону с просьбой снять санкции. При этом он подчеркнул, что Исламская Республика по-прежнему стремится к отмене ограничительных мер.

Иран не просил у Соединенных Штатов отменить санкции. Об этом заявил 10 ноября Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) ИРИ.

"Никакого послания США не было, но иранцы всегда стремятся к снятию санкций. Может ли кто-то сказать, что мы хотим санкций?"

– Али Лариджани

Он подчеркнул, что все действия иранского правительства направлены на снятие ограничительных мер, но никакого сигнала по дипломатическим каналам отправлено не было. Спикер Совбеза объяснил это тем, что ранее Исламская Республика пыталась вести переговоры с США, однако все это привело к войне и бомбардировкам ядерных объектов.

Напомним, серия из пяти раундов ирано-американских переговоров состоялась в апреле и мае текущего года. Шестой раунд был запланирован на середину июня, однако из-за обострения конфликта между Израилем и Исламской Республикой он был отменен.