В Иране не исключают ограничение движения по Баб-эль-Мандебскому проливу

В случае еще большей эскалации конфликта, Иран в праве создать препятствия для движения судов по Баб-эль-Мандебскому проливу, заявили власти страны.

КСИР (Корпус стражей исламской революции) может закрыть для судоходства Баб-эль-Мандебский пролив, если того потребуют обстоятельства, такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Как сообщили в эфире иранского телеканала Press TV, иранское руководство в праве создать еще большие ограничения для транспортировки энергоресурсов при условии, если конфликт продолжит эскалироваться.

"Белый дом может убедится, что можно очень легко нарушить поставки энергоносителей в мире"

– Али Акбар Велаяти

Кроме того, ранее йеменские хуситы, выступившие в поддержку Ирана, не исключили блокировку этого пролива, если Вашингтон и Тель-Авив будут усиливать атаки против Тегерана.