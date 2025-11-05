В Ингушетии расчистят реку для защиты домов от подтоплений

Русло реки Яндырка планируют расчистить в Ингушетии. Работы продлятся три года и обойдутся более чем в 14 млн рубллей.

В Назрановском районе Ингушетии стартовали работы по расчистке реки Яндырка, сообщает пресс-служба республики.

"Начатые работы позволят восстановить пропускную способность реки, а также снизить риск подтопления жилых районов во время паводков"

– сообщение

В планах восстановление 4,7 км речного русла, защита от подтоплений 28 жилых домов, а также ряда мостов и объекты инфраструктуры. Кроме того, восстановительные работы помогут улучшить экологическое состояние реки.

В этом году расчистить планируется 1 км русла, в последующие два года работы продолжатся.

Работы по расчистке Яндырки обойдутся более чем в 14 млн рублей, передает "Интерфакс".