Новый мост соединил два района Ингушетии

Дорожные службы Ингушетии сдали в эксплуатацию мост между Малгобекским и Назрановским районами республики, его открыл после реконструкции глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Старый объект был построен еще в 1957 году и долгое время находился в аварийном состоянии. Теперь, после полной реконструкции, он отвечает всем современным требованиям"

- Махмуд-Али Калиматов

Сооружение длиной 40 и шириной более 15 м не просто связывает два района, но и облегчает работу школьного и медицинского транспорта, при этом полностью обеспечивая безопасность и удобство и водителям, и пешеходам, передает "Это Кавказ".

На сегодняшний день в республике приведены в порядок все дороги, находившиеся в аварийном состоянии - это следствие плановой работы, проводимой по программе "Развитие автомобильных дорог Ингушетии", - добавил Калиматов.

