В ХАМАС не готовы сложить оружие

Радикальное палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о том, что готово к разоружению.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация "со ссылкой на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа" о готовности ХАМАС сложить оружие.
"Мы вновь заявляем, что сопротивление и его оружие являются национальным и законным правом до тех пор, пока продолжается оккупация. Это право признано международными конвенциями и нормами, и от него нельзя отказаться до тех пор, пока не будут восстановлены наши национальные права"
– заявление
В ХАМАС добавили, что речь идет прежде всего о праве палестинского народа на создание полностью суверенного, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Отметим, что в Израиле имеются разногласия по поводу дальнейших действий в анклаве, в связи с этим решение о дальнейших шагах отложено правительством.