В ХАМАС не готовы сложить оружие

Движение ХАМАС в секторе Газа сообщило, что не пойдет на разоружение, пока сохраняется израильская оккупация. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что палестинское движение якобы готово сложить оружие.

Радикальное палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о том, что готово к разоружению.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация "со ссылкой на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа" о готовности ХАМАС сложить оружие.

"Мы вновь заявляем, что сопротивление и его оружие являются национальным и законным правом до тех пор, пока продолжается оккупация. Это право признано международными конвенциями и нормами, и от него нельзя отказаться до тех пор, пока не будут восстановлены наши национальные права"

– заявление

В ХАМАС добавили, что речь идет прежде всего о праве палестинского народа на создание полностью суверенного, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Отметим, что в Израиле имеются разногласия по поводу дальнейших действий в анклаве, в связи с этим решение о дальнейших шагах отложено правительством.