В Грузию вернулся посол Германии

Петер Фишер покинул Грузию в прошлом месяце для проведения консультаций в Берлине. Сегодня стало известно о его возвращении в республику.

Посол Германии Петер Фишер вернулся в Грузию. Об этом рассказали в МИД ФРГ.

В министерстве отметили, что дипломат продолжит работу в республике.

"После консультаций в Берлине посол Германии сегодня вернулся в Грузию. Он продолжит свою самоотверженную работу при нашей полной поддержке"

– МИД Германии

В октябре нынешнего года МИД Грузии вызвал посла ФРГ и объяснил ему, что сотрудник дипмиссии обязан уважать законы и правила государства пребывания, о чем говорится в Венской конвенции.

После этого МИД Германии временно отозвал посла на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности дипломата в Тбилиси.

Напомним, руководство Грузии неоднократно обвиняло Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела республики, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов.

