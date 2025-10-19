В Грузию вернулся посол Германии

Посол Германии Петер Фишер вернулся в Грузию. Об этом рассказали в МИД ФРГ.
В министерстве отметили, что дипломат продолжит работу в республике.
"После консультаций в Берлине посол Германии сегодня вернулся в Грузию. Он продолжит свою самоотверженную работу при нашей полной поддержке"
– МИД Германии
В октябре нынешнего года МИД Грузии вызвал посла ФРГ и объяснил ему, что сотрудник дипмиссии обязан уважать законы и правила государства пребывания, о чем говорится в Венской конвенции.
После этого МИД Германии временно отозвал посла на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности дипломата в Тбилиси.
Напомним, руководство Грузии неоднократно обвиняло Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела республики, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов.