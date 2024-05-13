В "Грузинской мечте" назвали пользу от лидерства Зурабишвили в ЕНД

Правящая партия Грузии выиграет парламентские выборы, если президент страны Саломе Зурабишвили станет лидером крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Об этом 17 мая заявил премьер-министр республики.
"Она и так является представителем коллективного "Нацдвижения", объявят ли Саломе Зурабишвили в коллективном "Нацдвижении" своим лидером – это зависит от них. Это будет только хорошо для результатов наших выборов"
– Ираклий Кобахидзе
Ранее глава грузинского государства заявила, что уже на протяжении нескольких недель работает над европейской платформой, которая будет официально представлена обществу.
Лидеры "Грузинской мечты" называют ЕНД и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая стремится к тому, чтобы расшатать ситуацию и устроить революцию в стране.