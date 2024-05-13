В "Грузинской мечте" назвали пользу от лидерства Зурабишвили в ЕНД

Премьер Грузии сообщил, что властям республики пойдет на пользу лидерство Зурабишвили в ЕНД. Он подчеркнул, это обязательно скажется на результатах ближайших выборов.

Правящая партия Грузии выиграет парламентские выборы, если президент страны Саломе Зурабишвили станет лидером крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Об этом 17 мая заявил премьер-министр республики.

"Она и так является представителем коллективного "Нацдвижения", объявят ли Саломе Зурабишвили в коллективном "Нацдвижении" своим лидером – это зависит от них. Это будет только хорошо для результатов наших выборов"

– Ираклий Кобахидзе

Ранее глава грузинского государства заявила, что уже на протяжении нескольких недель работает над европейской платформой, которая будет официально представлена обществу.

Лидеры "Грузинской мечты" называют ЕНД и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая стремится к тому, чтобы расшатать ситуацию и устроить революцию в стране.