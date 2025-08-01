В Грузии вновь подняли тему переноса столицы

Лидер грузинской партии "Гирчи" в преддверии выборов в органы местного самоуправления вновь начал муссировать тему переноса столицы страны из Тбилиси в Кутаиси и ждет, как на это отреагирует общество.

Грузинская партия "Гирчи", принимающая участие в выборах в органы местного самоуправления, вновь подняла на дебатах идею переноса столицы Грузии из Тбилиси в Кутаиси и сейчас ждет реакции общества на свою инициативу, заявил один из лидеров партии Яго Хвичия.

"Сейчас мы тестируем идею переноса столицы из Тбилиси в Кутаиси и ждем, как на это отреагирует общество, особенно жители Кутаиси. Если мы увидим реальный интерес к Кутаиси и желание, чтобы этот город стал столицей, мы полностью изменим нашу предвыборную стратегию, и Кутаиси станет важным центром избирательной кампании"

– Яго Хвичия

Интерес политика вполне понятен: скорее всего, он будет баллотироваться на пост мэра Кутаиси, хотя сам он утверждает, что если не будет ожидаемой активности и кутаисцы не захотят переноса столицы в их город, то главным центром борьбы снова станет Тбилиси, передает Sputnik Грузия.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления, которые определят мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года, в них примут участие 14 партий.