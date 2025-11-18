Вестник Кавказа

В Грузии стало меньше безработных

Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С июля по сентябрь в Грузии зафиксировано снижение показателей безработицы. В стране без постоянного заработка сейчас чуть более 200 тыс человек.

Показатели безработицы в Грузии снизились в июле-сентябре этого года на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами года. Сейчас уровень безработицы в стране составляет 13,3%, информирует Сакстат. 

Тенденция на снижение особенно явственно проявляется в отношении цифр начала года, когда показатели безработицы в Грузии составляли 14,7%. 

Всего за год число безработных сократилось более чем на 12 тыс. Сейчас в стране 213 тыс человек не имеют постоянного заработка.

Отмечается, что ситуация в сельской местности с рабочими местами обстоит заметно лучше, чем в городах. За год безработицы в сельской местности упала на 3%.

