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В Грузии состоялись довыборы в парламент и местные органы власти

В Грузии состоялись довыборы в парламент и местные органы власти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии завершились выборы в парламент и органы муниципальной власти. Также сегодня в стране выбирали мэров двух городов. Участки впервые были оборудованы электронными урнами.

Промежуточные выборы в парламент и органы муниципальной власти, а также внеочередные выборы мэров двух городов завершились в Грузии.

Согласно данным  ЦИК, явка составила 24,47%. В городах Поти, Сенаки и Хоби депутат парламента избирался по единому мажоритарному округу. В городах Цагери и Терджола прошли внеочередные выборы мэров, а в Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси состоялись промежуточные выборы депутатов в городские собрания.

В этом году в стране впервые использовались электронные урны и электронные средства верификации избирателей и подсчета голосов.

В Грузии закончилась регистрация избирателей на выборы председателя ЕНД

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