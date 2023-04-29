В Грузии состоялись довыборы в парламент и местные органы власти

В Грузии завершились выборы в парламент и органы муниципальной власти. Также сегодня в стране выбирали мэров двух городов. Участки впервые были оборудованы электронными урнами.
Промежуточные выборы в парламент и органы муниципальной власти, а также внеочередные выборы мэров двух городов завершились в Грузии.
Согласно данным ЦИК, явка составила 24,47%. В городах Поти, Сенаки и Хоби депутат парламента избирался по единому мажоритарному округу. В городах Цагери и Терджола прошли внеочередные выборы мэров, а в Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси состоялись промежуточные выборы депутатов в городские собрания.
В этом году в стране впервые использовались электронные урны и электронные средства верификации избирателей и подсчета голосов.