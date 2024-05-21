"Грузинская мечта" пригласила на выборы побольше наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ

Власти Грузии заинтересованы в большом количестве иностранных наблюдателей на следующих выборах. Они пройдут в республике ближайшей осенью.

Правящая партия Грузии хочет, чтобы на ближайших выборах в парламент присутствовало как можно больше международных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ. Такое заявление сделал спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

"В эти дни здесь находится миссия, в том числе БДИПЧ, предварительная оценочная миссия, которая готовит следующую наблюдательную миссию. Наша главная просьба заключалась в том, чтобы приехало как можно больше наблюдателей, поскольку ОБСЕ/БДИПЧ является для нас одной из самых авторитетных наблюдательных организаций"

– председатель парламента

Он также объяснил, почему для грузинского руководства так важно, чтобы на выборах присутствовало большое количество наблюдателей.

"Для нас важно иметь как можно больше иностранных наблюдателей на этих выборах. Возможность для оппозиции и союзных ей неправительственных организаций повторить манипуляции, которые имели место во время предыдущих выборов"

– Шалва Папуашвили

Напомним, парламентские выборы в республике намечены на 26 октября. По их итогам станет известно, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.