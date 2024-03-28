Грузия отменяет гендерные квоты для женщин

Правящая партия "Грузинская мечта" согласовала инициативу партии "Гирчи" об отмене квот для женщин, которые использовались при создании избирательного списка.
Согласно этим квотам, каждая четвертая в списке должна быть женщина.
Правозащитник Грузии Леван Иоселиани отрицательно высказался о новом законопроекта. По его мнению, это был важный аспект против дискриминации.
"Механизм гендерных квот – это не привилегия, предоставленная женщинам, а важный инструмент искоренения дискриминационного отношения к женщинам, борьбы со стереотипами и выполнение международно признанных обязательств"
- Леван Иоселиани
Он отметил, что демократическая страна обязана считаться с голосами женщин, и они должны быть услышаны на законодательном уровне.
Омбудсмен напомнил, что в 2022 году власти республики продлили на год квоты, тем самым подчеркнув их важность.
По нынешнему законодательству на предстоящих выборах в парламент каждой четвертой из кандидатов должна быть женщина. При этом, в выборах 2028 года женщины должны быть в каждой тройке претендентов.