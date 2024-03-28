Грузия отменяет гендерные квоты для женщин

Власти Грузии намерены принять законопроект, по которому будут отменены квоты для женщин. По ним женщины должны были включаться в избирательный список. Омбудсмен республики выступил против нововведения.

Правящая партия "Грузинская мечта" согласовала инициативу партии "Гирчи" об отмене квот для женщин, которые использовались при создании избирательного списка.

Согласно этим квотам, каждая четвертая в списке должна быть женщина.

Правозащитник Грузии Леван Иоселиани отрицательно высказался о новом законопроекта. По его мнению, это был важный аспект против дискриминации.

"Механизм гендерных квот – это не привилегия, предоставленная женщинам, а важный инструмент искоренения дискриминационного отношения к женщинам, борьбы со стереотипами и выполнение международно признанных обязательств"

- Леван Иоселиани

Он отметил, что демократическая страна обязана считаться с голосами женщин, и они должны быть услышаны на законодательном уровне.

Омбудсмен напомнил, что в 2022 году власти республики продлили на год квоты, тем самым подчеркнув их важность.

По нынешнему законодательству на предстоящих выборах в парламент каждой четвертой из кандидатов должна быть женщина. При этом, в выборах 2028 года женщины должны быть в каждой тройке претендентов.