В Грузии призвали покинуть свой пост председателя ОБСЕ

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступает за то, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен покинула свой пост. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.
"Когда европейский политик оказывается уличенным в поддержке тех, кто причастен к внутреннему терроризму, возникает вопрос: не осознает ли она, что делает, или сознательно оправдывает зло?"
– Шалва Папуашвили
Он подчеркнул, что ни один из этих ответов не внушает оптимизма.
Кроме того, спикер парламент обратил внимание на то, что после подобных действий ответственный политик ушел бы в отставку.
Папуашвили также назвал позором отсутствие должной реакции Евросоюза насильственный штурм резиденции президента страны.
"Уже тринадцатый день Брюссель не осуждает насильственный штурм президентского дворца. Это позор"
– председатель парламента
Ранее сообщалось, что Валтонен в ходе поездки в Грузию посетила антиправительственный митинг, состоявшийся 14 октября.