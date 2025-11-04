Вестник Кавказа

В Грузии объявили тендер на строительство дороги до границы с Турцией

Автомагистраль Батуми-Сарпи будет построена в Грузии усилиями международного подрядчика. Тендер на строительство уже объявлен.

В Грузии стартовал международный конкурс на поиск подрядчика для строительства магистрали Батуми-Сарпи, которая пройдет до грузино-турецкой границы, сообщили в Мининфраструктуры республики. 

В рамках проекта предполагается строительство дороги в две полосы длиной чуть более 11 км, тоннеля протяженностью 7,6  км и трех мостов. Также планируется создание скоростных развязок, которые свяжут магистраль с аэропортом в Батуми. 

Работы планируется выполнить в течение четырех лет. Стоимость проекта составит свыше $300 млн, кредит для воплощения проекта в жизнь предоставит Азиатский банк развития. Участники тендера могут подать заявки до 22 декабря этого года.

