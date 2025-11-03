Вестник Кавказа

Глава МИД Грузии отправится с визитом в Пекин

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Мака Бочоришвили посетит Пекин 6 ноября. Глава МИД Грузии сейчас находится в Китае в составе делегации Тбилиси.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили совершит визит в Пекин, рассказали в пресс-службе дипведомства КНР. 

Согласно информации дипведомства, поездка Бочоришвили запланирована на 6-8 ноября. Ожидается встреча с главой китайского МИД Ван И. Тематика переговоров дипломатов не обнародована. 

Напомним, что делегация официальных лиц Тбилиси во главе с Ираклием Кобахидзе прибыла в Китай для участия в международной выставке товаров, которая начала работу сегодня, 5 ноября. В состав грузинской делегации также вошла глава МИД Бочоришвили.

