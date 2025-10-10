В Грозном стартовало строительство собора князя Владимира

В столице Чечни городе Грозном в районе, получившем имя президента РФ Владимира Путина, сегодня стартовало строительство православного собора в честь крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира.

В столице Чечни в новом микрорайоне Грозного, получившем имя президента РФ Владимира Путина, сегодня прошла церемония закладки капсулы в основание будущего собора в честь святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, который будет построен в наступающем 2026 году.

"Православный храм в честь князя Владимира займет центральное место на большом пешеходном бульваре, соединяющем две мечети, и станет важной архитектурной и духовной доминантой нового микрорайона имени Владимира Путина"

- пресс-служба мэрии Грозного

Собор площадью свыше 440 кв м будет рассчитан на 550 прихожан, в проекте здания сочетаются элементы древнерусского зодчества и современные строительные технологии.

Несмотря на небольшие размеры, белоснежные фасады храма и его позолоченные купола с высоким крестом сделают здание видимым из разных точек микрорайона, также в него войдут приходской дом, воскресная школа а территория вокруг него будет благоустроена, добавили в мэрии.

Полностью новый микрорайон площадью в 300 га и рассчитанный на 150 тыс жителей будет построен к середине 2027 года, после чего он будет включен в перечень официальных туристических маршрутов Грозного.