В Госдепе рассказали о телефонном разговоре Лаврова и Рубио

В Вашингтоне рассказали о телефонных переговорах между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Марко Рубио, соответствующий пресс-релиз распространил Госдепартамент.

В нем называется основная цель беседы – она заключалась в обсуждении шагов, которые должны последовать после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в достижении прочного урегулирования войны между Россией и Украиной в соответствии с видением президента Трампа"

– Госдепартамент

Напомним, несколько часов назад о телефонном разговоре Лаврова и Рубио сообщил МИД РФ. В ведомстве указали, что дипломаты провели конструктивное обсуждение мер, которые могут быть воплощены в жизнь для "реализации ... пониманий", достигнутых в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 16 сентября.