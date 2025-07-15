В Геленджик с августа начнут летать самолеты Red Wings

Еще один перевозчик вскоре приступит к выполнению рейсов в Геленджик. В начале августа прямые рейсы из Казани и Екатеринбурга запустит Red Wings.

Российский перевозчик Red Wings в августе добавит в расписание рейсы в Геленджик из двух городов России, пишет ТАСС.

С 6 августа самолеты на кубанский курорт полетят из Казани, с 8 августа - из Екатеринбурга. Билеты на новые прямые авиарейсы уже поступили в продажу, добавили в пресс-службе авиакомпании.

Первый рейс из три года прибыл в аэропорт Геленджика на прошлой неделе. С 18 июля полеты в Геленджик выполняет «Аэрофлот», в ближайшее время к нему присоединится еще несколько авиакомпаний. Аэропорт будет обслуживать только внутренние рейсы и только в дневное время.