В Геленджик будут ходить автобусы из Санкт-Петербурга

Пассажирские автобусы будут ездить из Санкт-Петербурга в Геленджик. Автобусное сообщение запустят 6 июня. Обслуживать пассажиров будут комфортабельные лайнеры.

Санкт-Петербург и Геленджик свяжет сезонный автобусный маршрут, сообщает пресс-служба автотранспортного предприятия северной столицы России.

Пассажирские автобусы начнут курсировать между городами с 6 июня. Транспорт из Санкт-Петербурга будет отъезжать по пятницам, а из Геленджика – по понедельникам.

Отмечается, что для автобусов запланирована остановка в Краснодаре. Стоимость взрослого билета в Геленджик составит 8 750 рублей, а детского – 4 375 рублей.

Помимо этого, 7 июня запустят автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Симферополем. Все поездки будут совершаться на комфортабельных туристических лайнерах.