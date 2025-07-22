Вестник Кавказа

В Газе ввели режим гуманитарного перемирия

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Газе действует режим перемирия. Это позволит жителям анклава безопасно получить гумпомощь.

27 июля, с 10:00 до 20:00 в секторе Газа действует режим локального гуманитарного перемирия, сообщают израильские СМИ. 

Как отмечают СМИ, в палестинский анклав направлены продукты и медикаменты из Египта. Подчеркивается, что режим перемирия позволит обеспечить безопасность передвижения организациям, которые занимаются доставкой гумпомощи. В частности, сформированы охраняемые маршруты доставки грузов. 

Отмечается, что прекращение огня будет действовать только в тех районах, где не осуществляет операции армия Израиля – это юго-запад, центр анклава, а также город Газа.

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