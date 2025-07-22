Президент Израиля встретился с военными в секторе Газа

Ицхак Герцог посетил в секторе Газа. Он отметил, что вернуть заложников домой – самая неотложная задача.

Израильский президент Ицхак Герцог посетил сектор Газа, где встретился с военными Армии обороны Израиля, сообщает канцелярия руководителя еврейского государства.

Уточняется, что Герцог приехал в сектор Газа впервые с 7 октября 2023 года. Президент страны отметил, что Израиль действует в анклаве в соответствии с международным правом.

Он также заявил, что гуманитарная помощь оказывается в соответствии с международным правом, в то время как ХАМАС и его сторонники пытаются саботировать данную помощь.

Герцог подчеркнул, что возвращение заложников домой является самой неотложной задачей. Президент добавил, что переговоры в настоящее время продолжаются и скоро будут хорошие новости.